子どもたちが鈴木さん（奥）とフットサルをしたり鬼ごっこをしたりして楽しむ「文武両道」＝６日、コスタ川崎川崎市高津区のフットサル場「コスタ川崎」で、コートが利用されない「空き時間」を地域の交流拠点として活用する取り組みが進んでいる。かじ取り役は県フットサル連盟理事長の鈴木正太さん（４５）。２９日までは夏休み中の小学生を対象に、勉強と遊びが同時に楽しめる「文武両道」と銘打ったイベントを開催している。