俳優の平田満と大竹まことは50年来の盟友。8月19日の「大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）」では、平田満と大竹まことが20代の頃のアルバイトの話で盛り上がった。 大竹「今でも覚えてるのが確か平田さんは昔、筋肉隆々の体だったんだよ。それで『どうして？』って聞いた記憶がある。そしたら平田さんは『高田馬場で日雇いの仕事をしてる』って言ったんだよね」 平田「してましたけど、それが定職ってわけじゃないで