お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之（42）が18日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（火曜深夜2・34）に出演。とにかく明るい安村（43）に暴言を吐く場面があった。この日は、日本の賞レースや海外のオーディション番組の賞金について、井口ととろサーモン・久保田かずのぶがトークした。安村がおなじみのパンツ芸で挑んだ「ブリテンズ・ゴット・タレント」は約4900万円と番組は紹介。井口は「安村さんは