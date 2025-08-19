俳優の中村倫也（38）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。人生で「ベストスリーに入る」という好きなドラマを明かした。この日は俳優の堤真一とそろって登場。好きなドラマを問われた中村は「僕ねえ、好きなドラマで、それで堤さんの存在を知ったっていうのがあって。僕の人生の中で見てきたドラマでベストスリーに入るぐらい好きなドラマなんですけど、あの、『ピュア』っていう」と19