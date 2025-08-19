市民に還元亀岡市（京都府）は2025年8月18日、JR西日本の株式取得により得られた株主優待を抽選でプレゼントすると発表しました。このような取り組みは全国初といいます。【画像】JR西日本「株主優待」の内容同市は2025年2月から3月にかけて、関西で初めて、JR西日本の株式を約1億円規模で取得しました。市が株式取得をした背景には、JR山陰本線（嵯峨野線）の減便があります。JR京都駅から亀岡駅までは嵯峨野線で約20分とい