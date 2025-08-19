◇第107回全国高校野球選手権準々決勝横浜―県岐阜商（2025年8月19日甲子園）横浜が「内野5人シフト」を決行し、場内が騒然となった。4−4で迎えた9回。1死二、三塁のピンチで、外野手を内野に配する「内野5人シフト」の奇策。サヨナラ阻止に向かった。場内からは「5人おるで！」「レフトおらんで！」などと声が上がった。県岐阜商はセーフティースクイズを試みるも得点ならず。横浜は執念が実り、タイブレークの