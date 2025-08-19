１８日、ジャイシャンカル氏（右）と握手を交わす王毅氏。（ニューデリー＝新華社配信）【新華社ニューデリー8月19日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は18日、インドの首都ニューデリーで同国のジャイシャンカル外相と会談した。