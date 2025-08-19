１８日、李強総理が主宰した国務院第９回全体会議。（北京＝新華社記者／饒愛民）【新華社北京8月19日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は18日、国務院第9回全体会議を主宰し、習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記の現在の経済情勢と経済運営に関する重要演説の精神を深く学び、徹底し、思想と行動を党中央の情勢に対する科学的判断、意思決定・手配と確実に一致させ、経済回復・拡大の勢いを強固にし、経済・