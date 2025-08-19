テクニカルポイントポンドドル、上昇トレンドを形成も、雲上限が抵抗水準に 1.3652ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3621エンベロープ1%上限（10日間） 1.3555一目均衡表・雲（上限） 1.3508現値 1.348610日移動平均 1.3471一目均衡表・転換線 1.3465一目均衡表・雲（下限） 1.342621日移動平均 1.3403100日移動平均 1.3369一目均衡表・基準線 1.3351エンベロープ