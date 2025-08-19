ドル円１４７．６５近辺、ユーロドル１．１６５５近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は147.65近辺、ユーロドルは1.1655近辺での推移。ドル円は147.60-148.11までのレンジ。東京午前に米格付け会社Ｓ＆Ｐが米国債の格付けを「AA+/A-1+」に据え置き、見通し「安定的」と発表したことに、一瞬ドル買いの反応をみせて、高値をつけた。しかし、買いは続かず、足元では安値を広げる動きとなっている。昼過ぎの２