【モデルプレス＝2025/08/19】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が18日、自身のInstagramを更新。夏野菜を使用した手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】誠子「真似したい」と話題の手料理◆誠子、夏野菜たっぷりの手料理を披露誠子は「みょうがの色が綺麗で好きです」とつづり、食卓の写真を公開。「豚しゃぶサラダ。茗荷とオクラたっぷり、焼き茄子も添えて。茄子ピーマン厚揚げの味噌炒め」と、メニューを紹介した。さ