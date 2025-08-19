Jリーグは19日、先日のAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)2025-26の抽選会の結果を受け、J1第35節・名古屋グランパスvs.ガンバ大阪の試合日程が決定したと発表した。開催日は10月25日(土)でキックオフ時刻は14時。会場は豊田スタジアムとなる。第35節10月25日(土)名古屋 14:00 G大阪 [豊田ス]