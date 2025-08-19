栃木シティのFW都倉賢が18日に自身のX(旧ツイッター/@tokurasaurus)を更新し、妻・村上萌さんの誕生日を報告した。都倉は「Happy Birthday」と書き出し、妻と一緒にプールに入って笑顔を見せるツーショットを投稿。誕生日の祝福や感謝のメッセージを送った。「出会った瞬間から、僕にない価値観を与え続けてくれてありがとう。一緒に過ごしてきた時間、経験や景色のすべてがかけがえのない財産です!」「公私共に良い時も悪い時