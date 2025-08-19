SBI証券は、2025年8月25日（月）（予定）より、暗号資産・株価指数・コモディティを1つの口座で取引できる店頭CFDサービス（SBI CFD）を提供すると発表した。主要ネット証券において、これら3種類をワンストップで取引可能とするのは初（※1）となる。※1 比較対象は口座開設数上位の主要ネット証券3社（マネックス証券、楽天証券、GMOクリック証券）の店頭CFDサービスとの比較○取引所CFDに続く新サービスSBI証券は2017年1月から