俳優・寺島しのぶ（52）が、19日までに自身のインスタグラムを更新。長男で歌舞伎役者の尾上眞秀（まほろ／12）のヘアカットショットを公開し、その凛々しい姿にファンから称賛の声が寄せられている。【写真】「イケメンさんですね」「令和の美少年」寺島しのぶが公開した長男・眞秀のヘアカット姿「さっぱりしましたね」のキャプションとともに、カットクロスを身につけた眞秀が美容室の椅子に座り、横顔を見せるショットのほ