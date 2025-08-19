グラビアアイドルの篠崎愛（33）が、19日発売の『ヤングチャンピオン烈』No.9の表紙・巻頭グラビアに登場した。【写真】ド迫力ボディ…最強の“たわわ”を見せつけた篠崎愛大迫力のプロポーションと圧倒的な透明感で、日本のみならずアジア各国でも高い人気を誇る篠崎。『ヤンチャン』の特別企画として今年1月から「篠崎愛2025プロジェクト」開催中の篠崎が、今回は「楽園」をテーマにセルフプロデュース。豊満な胸元を強調す