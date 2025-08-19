EGOZARUは8月19日、新モデル『EGO AWAKE 2(エゴ アウェイク ツー)』を発表した。 抜群のグリップ力を誇る4thモデルはクッション性も兼ね備え、より高く飛べる反発性と着地時の安心感を実現。また、フィット感の向上により、履いた時の軽さを実感できるモデルとなっている。今回のモデルでは23.5～25.0センチの4サイズを追加し、全16サイズで展開。価格は税込み1万6500円で、今月23日よりEGOZARU公式オンラ