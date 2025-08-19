タレントの鈴木奈々（37）が19日、自身のインスタグラムを更新。“横顔美人”だという大親友の人気タレントとのドライブショットを公開した。「あやなちゃんとドライブ」とタレントの加藤綾菜が運転する助手席に座るショットをアップした。「あやなちゃん横顔美人」と記し、「この日は渋滞に巻き込まれたよー！」とつづった。「あやなちゃん運転お疲れ様ですいつもありがとう」とした」と記した。この投稿に、加藤は「