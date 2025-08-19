香川県三豊市の公用車1台が、車検切れの状態で使われていたことが分かりました。 三豊市によりますと、車検の有効期限は今月(8月)5日でしたが、きょう(18日)、公用車の管理状況を把握するため車検証を確認したところ、車検切れが判明し、車検業者に引き取りを依頼して車検を依頼したということです。 車検が切れたあと、2回、27キロを走行していました。 三豊市では、「台帳の確認不足と車検の更新手続きを失念していた」ことが
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 人を襲う魚 ゴマモンガラを目撃
- 2. 坂口健太郎を甘噛み? リサに波紋
- 3. 3度不倫も干されず ぬるっと復帰
- 4. 父の名前? YOSHIKIが劇中歌指摘
- 5. 藤本の長女…名前の読み方に驚愕
- 6. 隊員2人死亡のビル 6項目で違反
- 7. 50万円の着物を洗濯機で…台無し
- 8. 松岡修造家に「エグすぎる」
- 9. 二階堂ふみ自覚した「離婚の星」
- 10. ローサが語っていた離婚の予兆
- 1. 人を襲う魚 ゴマモンガラを目撃
- 2. 隊員2人死亡のビル 6項目で違反
- 3. 自衛官2人が死亡 潜入訓練に参加
- 4. 高温排水路で死亡 似た水路複数
- 5. 「静かにしろ」と注意され犯行か
- 6. 投げ配し蹴る 荷物ぐちゃぐちゃ
- 7. クマ2頭 登山客の弁当を食べたか
- 8. 福山と報告書 見解の食い違いも
- 9. 「スーツケース放置」各地で問題
- 10. 客が菓子与えた? ヒグマ味忘れず
- 1. 12月「スマホ新法」で変わる生活
- 2. 「子ども産むな」ADHD女性に批判
- 3. 修学旅行生が放つ一言 空気一変
- 4. 盆踊り前夜祭にマジックミラー号
- 5. 注意して、死ぬんで 万博で警鐘
- 6. 尿によるがん検査 画期的と話題
- 7. 追突され死亡 中国籍の男を逮捕
- 8. 焼肉店の元店員 絶対頼まない4選
- 9. ミニストップ 消費期限を偽装
- 10. 顔の左側が成長しない 女性の今
- 1. エア・カナダ 強制終了命令
- 2. 卓球欧州スマッシュ 中国が2敗
- 3. プーチン氏が突きつけた要求全貌
- 4. 中国EVバッテリー大手 操業停止
- 5. 日本人客の99%が行かぬ台湾の町
- 6. エア・カナダ欠航 約50万人影響
- 7. 邦人2人銃殺 旅行ガイドが関与か
- 8. プーチン氏が最後に発した言葉
- 9. トランプ氏「私のために交渉を」
- 10. 軍事パレードに登場 無人潜水艇
- 1. ミュゼプラチナム 破産開始決定
- 2. ドンキのスポットクーラーが話題
- 3. スウォッチ「つり目」広告で謝罪
- 4. 特別な給付金 どんな人が対象?
- 5. 絶対にダメ 年金支給日のNG行動
- 6. 堀江貴文氏 東大を中退したワケ
- 7. TKO木下 自ら閉ざした再起の道
- 8. また大炎上 マックの致命的欠陥
- 9. 家建てるも…行政のミスで家失う
- 10. 一瞬で大金失う 50・60代で急増
- 1. スマホ重い…LINEでできる解消法
- 2. 後悔…韓国人彼氏にダマされた
- 3. 53GBストレージ搭載のコンデジ
- 4. 「Googleメッセージ」に新機能
- 5. Dellの新型ノートPCが大人気
- 6. 総務省 楽天モバイルに行政指導
- 7. temuなのにAmazonから届く経路
- 8. MVNO各社のeSIMサービス内容
- 9. 米税務署からEIN番号を提出
- 10. Google検索独占を脅かす「新星」
- 1. 松岡修造家に「エグすぎる」
- 2. 藤浪の発言 中日関係者も怒りか
- 3. 少女が全米生中継で大谷を批判
- 4. 熱闘甲子園 過剰な演出が物議
- 5. 左手指ない球児 スーパープレー
- 6. 広陵の会見 一番ダメなことした
- 7. 発表 29歳人気女子アナが電撃婚
- 8. 県岐阜商 横浜にサヨナラ勝ち
- 9. 長嶋さん追悼試合で…異例の要請
- 10. 八村、日本協会指摘の意図を説明
- 1. 坂口健太郎を甘噛み? リサに波紋
- 2. 父の名前? YOSHIKIが劇中歌指摘
- 3. 藤本の長女…名前の読み方に驚愕
- 4. ローサが語っていた離婚の予兆
- 5. 二階堂ふみ自覚した「離婚の星」
- 6. 中居氏の電撃復帰を指摘する声
- 7. 松本潤 合コンでまさかの大不評?
- 8. 福山にファンは「もうダメかも」
- 9. 産後間もない辻に「勘弁して」
- 10. 北島康介氏が一般女性と不倫か
- 1. 3度不倫も干されず ぬるっと復帰
- 2. 冨永愛の息子が物理的に規格外
- 3. 白Tでも透けない 意外な下着の色
- 4. 義母に娘を任せたら…主婦大後悔
- 5. 国民的ドラマ出演 天才子役の今
- 6. 劇的に若返る?「糖化=老化」対策
- 7. ふざけんな 彼から無神経なLINE
- 8. セルフレジ利用でトラブル相次ぐ
- 9. さそり座 運気が絶好調な星座
- 10. 夫の机に愛の手紙 尾行した結果