香川県三豊市の公用車1台が、車検切れの状態で使われていたことが分かりました。 三豊市によりますと、車検の有効期限は今月(8月)5日でしたが、きょう(18日)、公用車の管理状況を把握するため車検証を確認したところ、車検切れが判明し、車検業者に引き取りを依頼して車検を依頼したということです。 車検が切れたあと、2回、27キロを走行していました。 三豊市では、「台帳の確認不足と車検の更新手続きを失念していた」ことが