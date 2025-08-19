元「HKT48」で女優・兒玉遥（28）が19日までに公式X（旧ツイッター）を更新。自身の写真集の無断転載が相次いでいる件について、怒りの警告をした。児玉は「写真集の無断転載本当にムカつく」と怒りをにじませる。「プロのカメラマンさん、編集さん、ヘアメイクさん、スタイリストさん、私達が時間をかけて必死で作った作品を無料で見ようとしないで！」とし「あなたのビュー稼ぎに使わないで！」と警告していた。