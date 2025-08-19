ОRC＝オリエンタルエアブリッジは、長崎―対馬線の減便や、福岡―五島福江線の増便といったダイヤの改正を発表しました。 県内の本土と離島などを結ぶ「ОRC＝オリエンタルエアブリッジ」は19日、今年10月26日から来年3月28日までの冬のダイヤを発表しました。 ORCによりますと「長崎―五島福江線」は、 ダイヤ改正後に現在の1日3往復6便から、午後2時台の長崎発と午後3時台の五島福江発の2便を 原則は「金、