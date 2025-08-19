あいホールディングス [東証Ｐ] が8月19日大引け後(15:30)に決算を発表。25年6月期の連結経常利益は前の期比54.6％減の90億円に落ち込んだが、26年6月期は前期比26.6％増の114億円に回復する見通しとなった。3期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比10円増の110円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比38.1％減の16.6億円に落ち込み、売上営業利益