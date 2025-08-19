19日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数806、値下がり銘柄数583と、値上がりが優勢だった。 個別ではｆｏｎｆｕｎ、インタートレード、エス・サイエンス、堀田丸正がストップ高。木徳神糧、フライングガーデン、リベルタ、日本精鉱は一時ストップ高と値を飛ばした。技研ホールディングス、錢高組、大盛工業、南海辰村建設、日本ドライケミカルなど147銘柄は年初来高値を更新。ビ&