19日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ118121 -25.2 32470 ２. 日経Ｄインバ 21134-7.58358 ３. 楽天Ｗブル 11249-1.0 38530 ４. 日経ベア２ 11127 6.9 204.9