19日の日経平均株価は前日比168.02円（-0.38％）安の4万3546.29円と3日ぶり反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1052、値下がりは511、変わらずは54と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は135.73円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、ファストリ が51.05円、コナミＧ が31.74円、バンナムＨＤ が15.4円、リクルート が13.98円と並んだ。 プラス寄与