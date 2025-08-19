19日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数312、値下がり銘柄数256と、値上がりが優勢だった。 個別ではＡｉロボティクス、ＴＥＮＴＩＡＬ、ＴＨＥＣＯＯ、ビーマップ、ＡｐｐＢａｎｋなど6銘柄がストップ高。キューブは一時ストップ高と値を飛ばした。ＬｉｓＢ、レジル、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ、イオレ、ククレブ・アドバイザーズなど49銘柄は年初来高値を更新。コンヴァノ、アルファクス