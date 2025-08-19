日東紅茶ブランドを展開する、三井農林は、ロイヤルミルクティーシリーズの新商品として「日東紅茶 ロイヤルミルクティー黒糖 8本入り」と「日東紅茶 ロイヤルミルクティーオフタイム 8本入り」を8月25日から発売する。ティースタンドでも人気の黒糖フレーバーと、デカフェ・糖質オフの2つのオフがうれしいミルクティーが、日東紅茶のロングセラー商品「ロイヤルミルクティー」シリーズから新登場する。お湯にサッと溶かすだけ、ほ