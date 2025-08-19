「とろける食感 ぎゅっと梨」ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの一つである「『あなた』のうれしい」の一環として、プライベートブランド「ファミマル」から、長野県産梨の果汁を60％使用した「とろける食感 ぎゅっと梨」を、8月19日から全国のファミリーマート約1万6300店で発売する。国産フルーツを使い、持続可能な果実生産の支援につなげる取り組みとしてプライベートブランド「ファミマル」のフル