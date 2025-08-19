俳優堤真一（61）と中村倫也（38）が19日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。下積み時代の生活を明かした。「○○っぽい」をテーマにトークを繰り広げる「ぽいぽいトーク」で、夏休み中のハライチ澤部佑（39）の代打MCとして出演した、お笑いコンビ、ずんの飯尾和樹（56）が「1日50〜60円で生活してたことがあるっぽい」と投げかけた。これに2人ともマルの札を掲げ、堤は「5、60円どころか、3日間水道水