19日午前、金沢市の西部緑地公園にある駐車場に止まっていた車の中から胸に刃物が刺さっている男性の遺体が見つかりました。警察は、現場の状況などから自殺の可能性が高いとみて調べを進めています。19日午前10時すぎ、金沢市の西部緑地公園で近くを散歩していた人から「3日前から停まっている車の中に男性が1人いる」と消防に通報がありました。捜査関係者によりますと、男性は胸に刃物が刺さった状態で倒れていて、すでに死亡し