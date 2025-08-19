東洋水産では、カップ入り即席麺「マルちゃん緑のたぬき天そば45周年記念商品」を2025年8月25日(月)より、全国にて発売します！ 東洋水産「マルちゃん緑のたぬき天そば45周年記念商品」  マルちゃん緑のたぬき天そば45周年記念商品東 内容量：100g(めん72g)JANコード ：4901990381703荷姿：12食入り1ケース希望小売価格：236円(税抜き)販売ルート：量販店、一般小売店他発