政治ジャーナリスト田〓史郎氏が19日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。参院選で大敗しながら、石破内閣の支持率が上がっていることについてコメントした。石破政権は昨年10月の衆院選、今年6月の都議選、同7月の参院選で“3連敗”。党内に石破おろしの声が強まる一方、石破内閣の支持率が上がっていることを紹介した。朝日新聞の世論調査では、「石破政権を支持しますか？」との質問で「支持」が前回調査（7月2