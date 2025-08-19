「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ（クラシックホワイト）」と専用紙製コーヒーポッドネスレ日本は、「おうちが、あなたのカフェになる。」をコンセプトとする「ネスカフェ ドルチェ グスト」ブランドの最先端モデルとして、「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」を9月2日に発売する。2006年にスイスで誕生し、2007年から日本でも販売を開始した「ネスカフェ ドルチェ グスト」は、自宅で手軽にカフェクオリティのメニューを楽しめ