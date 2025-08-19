なか卯は、8月20日11時から「炭火やげん軟骨親子重」3品を442店舗で販売する。〈「炭火やげん軟骨親子重」概要〉「炭火やげん軟骨親子重」は、親子丼に炭火で香ばしく焼き上げた九州産若鶏のやげん軟骨をトッピングしたメニュー。九州産若鶏の肉付きの良いやげん軟骨を、まろやかな塩味で味付けし、炭火でじっくりと焼き上げた。コリコリとした食感と噛むごとに広がるうまみが楽しめる。食べ応えのある大ぶりの鶏肉を使用した親子