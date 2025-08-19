クリス・プラットが主演／製作総指揮を務めて現在シーズン2も製作中の大ヒットアクションドラマ『ターミナル・リスト』の前日譚『ターミナル・リスト 〜闇の狼〜』が、8月27日（水）よりPrime Videoにて独占配信開始！それに先駆け、この度日本語予告編＆本ポスター、場面写真、NYプレミア画像（現地時間8月4日開催）が一挙解禁された。