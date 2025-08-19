東京消防庁によりますと、都内では、きょう（19日）午前0時から午後3時までの間に、12歳から97歳までの男女あわせて33人（暫定値）が熱中症の疑いで救急搬送されました。このうち、▼80代の男性1人が重症で、▼男女12人が中等症、▼男女20人が軽症です。