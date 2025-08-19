脱毛サロン大手「ミュゼプラチナム」の運営会社の破産手続きが開始したことを受け、元従業員らが記者会見を行い、「一歩進んだ。従業員を反故にして、お客様も被害者とした経営陣は重く受け止めてもらいたい」と訴えました。脱毛サロン大手の「ミュゼプラチナム」をめぐっては、業績の悪化により従業員に給与が支払われていなかったことなどから、一部の元従業員らが今年5月、運営会社「MPH」の破産手続き開始の申し立てを東京地裁