資料JR芸備線 ＪＲ西日本は、芸備線の新見～備後落合の区間について、2025年10月14日から一部ダイヤを変更します。 ダイヤ変更は、芸備線の存廃などを議論する再構築協議会の実証事業に係るものです。 学校や沿線自治体へのアンケート結果などをもとにした変更で、高校生の通学時の利便性向上を図るのが狙いです。 主な変更では、夕方に新見駅を出る下り列車の発車時刻が、現在の午後6時20分発から午後