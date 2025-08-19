１２日に放送されたＴＯＫＹＯＭＸ「小峠英二のなんて美だ」では徳川家１９代当主の徳川家広氏が出演。現在も他の偉人の子孫たちとの交流があると明かし、小峠英二を興奮させた。この日は家広氏を迎え、徳川家に聞きたい質問コーナーが繰り広げられた。その中で「他の偉人の皆様との交流はあるんですか？」という質問が。家広氏は「あります、あります」と即答し「上杉さんもいますよ。上杉さんは近い親戚。武田さんとも何回