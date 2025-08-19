「国民休暇村」をご存じだろうか。国立公園や国定公園など、景色や環境が良い場所に滞在型の休暇が楽しめるよう設置されたレクリエーション兼保養施設である。1962年に滋賀・近江八幡や鳥取・大山など開業して以降、2025年現在、“休暇村”として全国35施設ある。宿泊施設のほか、プールやテニスコートなどもあり、「子どもの頃に家族で泊まった」という人もいるだろう。その中の1つ、香川県の「休暇村讃岐五色台」は、1968年に開