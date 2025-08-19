ボートレースとこなめの「ヴィーナスシリーズ第１１戦常滑シンデレラカップ」が１９日に開幕。レース前にはオープニングセレモニーが行われ、出場選手４４人が集まったファンにあいさつした。地元の深見亜由美（３３＝愛知）は昨年２月以来、１年６か月ぶりに産休から復帰。当地は２０１８年１月にデビュー初勝利を飾った思い出の水面とあって感慨深げ。会場のファンから「お帰り！」と声援が飛ぶ中「大好きなとこなめで復帰