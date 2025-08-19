第１０７回全国高校野球選手権大会の第１３日第２試合（１９日、甲子園）は、昨夏準Ｖの関東第一（東東京）が日大三（西東京）に３―５で破れた。２点を追う９回裏、二死走者なしの場面で最後の打席に立ったのはエース・坂本（３年）。昨夏の決勝戦でも最後の打者となった坂本は、初球のストライクに空振りし、３球目を中飛に打ちあげてゲームセット。左腕は「自分がチームの足を引っ張って、最後のバッターになってしまったこ