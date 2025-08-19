◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日▽準々決勝日大三５―３関東第一（１９日・甲子園）真っ青な夏空を仰いで、ひとつ息をついた。最後の打者になった関東第一（東東京）・坂本慎太郎（３年）は胸の中でつぶやいた。「両親は上で見ていてくれて、お疲れさまという言葉をかけてくれると思います」。母は小学校の時に亡くなり、父は昨年末に急逝。昨夏、決勝で敗れた悔しさを晴らすことはできなかったが、２年連続の８