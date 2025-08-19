世界のビッグレースで活躍してきた矢作調教師が今年もフランスの１歳セールで将来有望の２頭をゲットした。フランスのドーヴィルでアルカナ社の８月１歳セールが１６〜１８日の３日間にわたって開催され、日本のトップトレーナーが４年連続で参戦した。初日（１６日）に３２万ユーロ（約５５００万円）で落札したのがシユーニ産駒の牡馬。母ブリンジャルはキングマンの肌で、母のきょうだいには半姉にタイムピース（２０１１年