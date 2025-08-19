◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日▽準々決勝日大三５―３関東第一（１９日・甲子園）日大三（西東京）と関東第一（東東京）の「東京対決」は日大三が勝利し、７年ぶりの４強進出を決めた。高い放物線を描いた打球は左翼スタンド中段に消えていった。１点リードの５回２死で日大三の４番・田中諒（２年）が打席に。「まっすぐで勝負はしてこない」と関東第一の先発・坂本慎太郎（３年）の得意球であるカーブを狙