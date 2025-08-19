Ｊ１のＣ大阪は１９日、大阪市内のグラウンドで約１時間、練習を公開した。２３日の神戸戦（ヨドコウ）へ向けて、ルーベン（ベルギー）から新加入のＤＦ大畑歩夢が取材に応じ「まずは勝利できるように。自分ができることを全力でやる」と意気込んだ。１６日の町田戦（Ｇスタ、０●３）では、加入後初出場を果たした。後半１９分から左ＳＢに入ると、自身の武器である攻撃にも積極的に参加し、チャンスを演出した。この日、１１