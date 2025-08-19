ウェンディーズ・ジャパン及び、ファーストキッチンでは、28日から、ウェンディーズ・ファーストキッチンとファーストキッチンにて、丸餅をお月様に見立てた独自性バーガー『月見もっち』 シリーズを発売する。【写真】ボリューム大！『トリュフ月見もっち（TM）ベーコネーター』同シリーズは、毎年、ファーストキッチンで秋季限定で販売しており話題となっている商品。今回、ウェンディーズでも満を持しての登場となる。ウェ