■MLBロッキーズ4×−3ドジャース（日本時間19日、クアーズ・フィールド）【写真を見る】山本由伸「まだまだフレッシュに」“27歳初登板”は勝敗つかず、ロバーツ監督は「正直、驚き。言葉にできない」ドジャースの山本由伸（27）が敵地でのロッキーズ戦に先発し、7回103球を投げ、被安打4、被本塁打1、奪三振6、四死球2。粘りの投球を見せたが、チームはサヨナラ負けを喫し、17日に誕生日を迎え27歳となった初登板を白星で飾る