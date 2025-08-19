東京消防庁管内で、19日午後3時までに熱中症で医療機関に救急搬送されたのは、暫定値で12歳から97歳までの男女33人でした。このうち80代の男性1人が重症となっています。東京消防庁は、室内でも暑いと感じたら我慢せずに冷房や扇風機を利用し水分をこまめにとるなど熱中症予防をよびかけています。