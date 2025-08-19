タレント藤本美貴（40）が18日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。子どもの前でもケンカをする理由を明かした。藤本家のルールの1つを「子どもの前でも夫婦ゲンカはする」と明かし、「わざわざはしない」とした上で、「どうしても、今、話し合わないと進まないことって絶対あるじゃないですか。それを『じゃあ（子どもが）寝てからね』とかはなく、ケンカはする」と明かした。そして「その時に絶対、子ど